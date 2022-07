Nothing Phone (1) pronto a conquistare l’Italia: WindTre si aggiudica il nuovo gioiellino di Carl Pei (Di martedì 5 luglio 2022) Ora è ufficiale: il nuovo e attesissimo Nothing Phone (1) dell’azienda Nothing di Carl Pei arriverà nel nostro paese. A portarlo alle nostre latitudini ci penserà WindTre, compagnia che proporrà il dispositivo tramite i suoi abbonamenti. Nothing Phone (1) – 5722 www.computermagazine.itI preordini di Nothing Phone (1) inizieranno il 12 luglio, vale a dire il giorno in cui verrà presentato al mondo ufficialmente attraverso l’evento dedicato. L’azienda di Carl Pei, ex OnePlus che si è di recente gettato in questa nuova avventura, è pronta a conquistare anche il mercato europeo, con particolare attenzione al nostro paese, dove a commercializzarlo ci sarà WindTre. Di fatto, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Ora è ufficiale: ile attesissimo(1) dell’aziendadiPei arriverà nel nostro paese. A portarlo alle nostre latitudini ci penserà, compagnia che proporrà il dispositivo tramite i suoi abbonamenti.(1) – 5722 www.computermagazine.itI preordini di(1) inizieranno il 12 luglio, vale a dire il giorno in cui verrà presentato al mondo ufficialmente attraverso l’evento dedicato. L’azienda diPei, ex OnePlus che si è di recente gettato in questa nuova avventura, è pronta aanche il mercato europeo, con particolare attenzione al nostro paese, dove a commercializzarlo ci sarà. Di fatto, ...

