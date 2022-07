“Non vi va mai bene un caz*o, vero?”, Fedez risponde piccato dopo la raccolta fondi di Love Mi (Di martedì 5 luglio 2022) L’evento in piazza Duomo di martedì 28 settembre aveva uno scopo benefico: la musica utilizzata per diffondere la solidarietà. Attraverso gli sms, infatti, Fedez è riuscito a raccogliere ben 130mila euro che saranno devoluti all’Associazione Amici di Tog che si occupa delle terapie per i bambini affetti da lesioni al Sistema Nervoso Centrale. Ad ufficializzare la cifra è stato lo stesso rapper che ha organizzato il concerto Love Mi della scorsa settimana. Ma, come spesso accade, non sono mancate le polemiche. Grazie al concerto #LoveMi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per @AmicidiTOG e tutti i suoi bambini — Fedez ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) L’evento in piazza Duomo di martedì 28 settembre aveva uno scopofico: la musica utilizzata per diffondere la solidarietà. Attraverso gli sms, infatti,è riuscito a raccogliere ben 130mila euro che saranno devoluti all’Associazione Amici di Tog che si occupa delle terapie per i bambini affetti da lesioni al Sistema Nervoso Centrale. Ad ufficializzare la cifra è stato lo stesso rapper che ha organizzato il concertoMi della scorsa settimana. Ma, come spesso accade, non sono mancate le polemiche. Grazie al concerto #Mi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per @AmicidiTOG e tutti i suoi bambini —...

