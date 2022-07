'Non vi diamo alcol', e il branco si scatena: tavoli in aria e botte ai camerieri. Uno ha il timpano perforato (Di martedì 5 luglio 2022) 'Qui niente alcol', e il branco si scatena e rompe tutto. Accade a Vigonza , nel padovano, dove un gruppo di minorenni ha sfogato tutta la sua rabbia contro baristi e camerieri del Movembik, un bar ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) 'Qui niente', e ilsie rompe tutto. Accade a Vigonza , nel padovano, dove un gruppo di minorenni ha sfogato tutta la sua rabbia contro baristi edel Movembik, un bar ...

Pubblicità

GioB1974 : RT @AleGuerani: @GioB1974 Tanti non sanno quanto recente e fragile sia questo che diamo per quasi scontato. - demartin : RT @AleGuerani: @GioB1974 Tanti non sanno quanto recente e fragile sia questo che diamo per quasi scontato. - CricriLabointer : RT @Lu52603367: Diamo voce a Ahmed. Diamo voce a chi non ha voce. #HumanRights #facciamorete - matematico65 : @gerardo7f5 @ChanceGardiner No, non diamo la colpa alle persone, molti monoreddito con figli e mutuo sulle spalle..… - rosyros1962 : RT @indignatelli: Che la giunta faccia schifo come sempre si sa, ma adesso non diamo la colpa ai politici se Roma fa schifo. Roma fa schifo… -