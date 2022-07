“Non siamo riusciti a salvarlo”. Choc in spiaggia, crolla e muore davanti alla moglie (Di martedì 5 luglio 2022) Fondi, malore in spiaggia: muore un 70enne. A quanto si apprende l’uomo, classe 1952, si è accasciato all’improvviso sull’arenile e per lui non c’è stato niente da fare. A provocare la morte forse un arresto cardiaco. A ricostruire quanto successo è news24.it. Secondo il quotidiano on line l’uomo stava facendo una passeggiata sulla spiaggia intorno alle 17 quando è crollato a terra in zona Tumulito. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Prima a prestare aiuto un’infermiera che si trovava nei paraggi. Per minuti interminabili ha tentato di tenerlo in vita fino all’arrivo dei medici del 118. Arrivati in pochi minuti hanno provato a far ripartire il cuore con l’aiuto del defibrillatore. Tuttavia, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e, poco prima delle 18, ne è stato constatato il decesso. Sotto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Fondi, malore inun 70enne. A quanto si apprende l’uomo, classe 1952, si è accasciato all’improvviso sull’arenile e per lui non c’è stato niente da fare. A provocare la morte forse un arresto cardiaco. A ricostruire quanto successo è news24.it. Secondo il quotidiano on line l’uomo stava facendo una passeggiata sullaintorno alle 17 quando èto a terra in zona Tumulito. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Prima a prestare aiuto un’infermiera che si trovava nei paraggi. Per minuti interminabili ha tentato di tenerlo in vita fino all’arrivo dei medici del 118. Arrivati in pochi minuti hanno provato a far ripartire il cuore con l’aiuto del defibrillatore. Tuttavia, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e, poco prima delle 18, ne è stato constatato il decesso. Sotto ...

