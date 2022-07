"Non lo ho superato": un anno dopo, il lutto che tormenta Barbara D'Urso (Di martedì 5 luglio 2022) Barbara d'Urso è un po' uscita dai radar, ma la prossima stagione televisiva tornerà sempre con Pomeriggio 5, avendo rinnovato il contratto con Mediaset. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà, venuta a mancare il 5 luglio dello scorso anno, la conduttrice televisiva ha voluto renderle omaggio. In queste ore sono tantissime le persone del mondo dello spettacolo e non che dedicano un pensiero alla Carrà. Tra queste, anche la D'Urso: “Eterna e immortale”, ha scritto a corredo di una foto dell'indimenticabile Raffaella. Poi ha aggiunto un pensiero amaro: “Ma è già passato un anno e non l'abbiamo superato...”. In effetti non solo la d'Urso, ma tante persone affermano di sentire ancora un vuoto a causa della scomparsa della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)d'è un po' uscita dai radar, ma la prossima stagione televisiva tornerà sempre con Pomeriggio 5, avendo rinnovato il contratto con Mediaset. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà, venuta a mancare il 5 luglio dello scorso, la conduttrice televisiva ha voluto renderle omaggio. In queste ore sono tantissime le persone del mondo dello spettacolo e non che dedicano un pensiero alla Carrà. Tra queste, anche la D': “Eterna e immortale”, ha scritto a corredo di una foto dell'indimenticabile Raffaella. Poi ha aggiunto un pensiero amaro: “Ma è già passato une non l'abbiamo...”. In effetti non solo la d', ma tante persone affermano di sentire ancora un vuoto a causa della scomparsa della ...

