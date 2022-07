"Non ha mai ammazzato giudici": Boccassini, una gaffe agghiacciante (Di martedì 5 luglio 2022) Uno scivolone difficilmente perdonabile quello commesso da Ilda Boccassini. Ospite del festival antimafia in Calabria, l'ex magistrato oggi in pensione si è lasciata andare a un'ammissione a dir poco spiazzante: "La ndrangheta una cosa buona l'ha fatta (sic!) non ha mai ammazzato un magistrato". Una frase seguita da un lungo silenzio, visto che nessuno ha osato contraddirla. Peccato però che l'affermazione sia completamente falsa. Basta ricordare Francesco Ferlaino, zio dell'ex presidente del Napoli. Sicari mai identificati - come ricorda Il Giornale - gli spararono con la lupara nel 1975 quando da Presidente della Corte d'assise d'appello di Catanzaro presiedeva un processo alla mafia siciliana. Poi ci fu Bruno Caccia, anche lui ucciso dai boss calabresi nel 1983. Caccia scoprì le trame delle Brigate rosse in Piemonte e i narcotrafficanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Uno scivolone difficilmente perdonabile quello commesso da Ilda. Ospite del festival antimafia in Calabria, l'ex magistrato oggi in pensione si è lasciata andare a un'ammissione a dir poco spiazzante: "La ndrangheta una cosa buona l'ha fatta (sic!) non ha maiun magistrato". Una frase seguita da un lungo silenzio, visto che nessuno ha osato contraddirla. Peccato però che l'affermazione sia completamente falsa. Basta ricordare Francesco Ferlaino, zio dell'ex presidente del Napoli. Sicari mai identificati - come ricorda Il Giornale - gli spararono con la lupara nel 1975 quando da Presidente della Corte d'assise d'appello di Catanzaro presiedeva un processo alla mafia siciliana. Poi ci fu Bruno Caccia, anche lui ucciso dai boss calabresi nel 1983. Caccia scoprì le trame delle Brigate rosse in Piemonte e i narcotrafficanti ...

