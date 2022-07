No, la Nasa non ritiene che i «cambiamenti nell’orbita solare» siano l’unica causa del cambiamento climatico (Di martedì 5 luglio 2022) Il 5 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni presentate in un articolo pubblicato sul sito Attività solare il 3 luglio 2022. Viene riportato un testo del 30 agosto 2019 firmato da Ethan Huff, secondo cui «la Nasa ammette: il cambiamento climatico si verifica a causa dei cambiamenti nell’orbita solare terrestre e non a causa dei combustibili fossili». L’articolo fa anche riferimento al fatto che la verità sul cambiamento climatico «è molto più in linea con quanto proposto dall’astrofisico serbo Milutin Milankovitch, da cui prende il nome la teoria del clima di Milankovitch». La teoria collega le variazioni cicliche dei parametri orbitali ... Leggi su facta.news (Di martedì 5 luglio 2022) Il 5 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni presentate in un articolo pubblicato sul sito Attivitàil 3 luglio 2022. Viene riportato un testo del 30 agosto 2019 firmato da Ethan Huff, secondo cui «laammette: ilsi verifica adeiterrestre e non adei combustibili fossili». L’articolo fa anche riferimento al fatto che la verità sul«è molto più in linea con quanto proposto dall’astrofisico serbo Milutin Milankovitch, da cui prende il nome la teoria del clima di Milankovitch». La teoria collega le variazioni cicliche dei parametri orbitali ...

