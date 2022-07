(Di martedì 5 luglio 2022) Le forzedell'(iniziata l'1 agosto 2014 per combattere i gruppi islamistia regione africana del) si stanno spostando dal Mali per andarea base ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

... in, dove una partnership con l'esercito nigerino dovrebbe consentire il perseguimento della lotta contro i gruppi terroristici armati del Sahel. 5 luglio 2022... e annunciando il riposizionamento di Barkhane in, Macron non lascia alcuna altra opzione al ... L'dei russi si contraddistingue sin da subito con l'emergere di uccisioni sommarie in ... Niger: l'arrivo dei militari francesi impegnati nell' 'Operazione Barkhane', a caccia di terroristi islamici nel Sahel - Mondo Roma, 27 giu. (askanews) - La presidente di Ara Pacis Initiatives for Peace, Maria Nicoletta Gaida, ha partecipato insieme alla première dame del Niger, alle autorità e ai rappresentati delle comunità ...Roma, 27 giu. (askanews) - La presidente di Ara Pacis Initiatives for Peace, Maria Nicoletta Gaida, ha partecipato insieme alla première dame del Niger, alle autorità e ai rappresentati delle comunità ...