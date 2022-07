Nicolas Vaporidis svela come spenderà il montepremi vinto a L’Isola dei Famosi

Leggi su novella2000

(Di martedì 5 luglio 2022) ParlaÈ trascorsa una settimana da quandohadei16, portando così a casa undi 100 mila euro, di cui una parte andrà devoluta in beneficienza. In questi giorni così l’attore romano ha fatto rientro in Italia ed è tornato alla sua vita di sempre.L'articolo proviene da Novella 2000.