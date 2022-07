Nick Kyrgios incriminato per lesioni all'ex fidanzata Chiara Passari (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato incriminato per lesioni dopo la denuncia della sua ex fidanzata e il 2 agosto dovrà comparire davanti a un magistrato di Canberra. La notizie arriva mentre il numero 40 del mondo è impegnato a Wimbledon, dove ha raggiunto i quarti di finale battendo Nakashima. Il suo avvocato, Jason Moffett, ha fatto sapere che per ora non intende rilasciare commenti ma più avanti diffonderà un comunicato sulla vicenda. Secondo il Canberra Times, l'ex fidanzata Chiara Passari accusa il 27enne Kyrgios di averla malmenata e trascinata e il tennista rischia fino a due anni di carcere. I fatti risalirebbero a dicembre 2021, quando la ragazza aveva già accusato l'australiano di "averla lasciata sola per le ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Il tennista australianoè statoperdopo la denuncia della sua exe il 2 agosto dovrà comparire davanti a un magistrato di Canberra. La notizie arriva mentre il numero 40 del mondo è impegnato a Wimbledon, dove ha raggiunto i quarti di finale battendo Nakashima. Il suo avvocato, Jason Moffett, ha fatto sapere che per ora non intende rilasciare commenti ma più avanti diffonderà un comunicato sulla vicenda. Secondo il Canberra Times, l'exaccusa il 27ennedi averla malmenata e trascinata e il tennista rischia fino a due anni di carcere. I fatti risalirebbero a dicembre 2021, quando la ragazza aveva già accusato l'australiano di "averla lasciata sola per le ...

Pubblicità

leggoit : Il tennista #nick kyrgios denunciato dalla ex per violenza domestica. «Rischia due anni di carcere» - sportface2016 : Nick #Kyrgios denunciato dall'ex fidanzata per violenza domestica: rischia fino a due anni di carcere - 19dask85 : Oggi i quarti.. Oggi: Djokovic-Sinner, Nole ovviamente favorito ma non sarà facile.. Norrie-Goffin, il britanni… - nassetta55 : RT @LorenzoAndreol4: Nick #Kyrgios: 'La semifinale? Non è il mio obiettivo. A casa ho detto di voler puntare al titolo quest'anno' #Wimble… - cannovazzi : RT @Claudiogiua: Nick Kyrgios racconta, dopo essersi guadagnato l’accesso ai quarti di finale di #Wimbeldon2022, il suo tentativo di divent… -