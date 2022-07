Niccolò Ciatti | Bissoultanov condannato a 15 anni Il padre della vittima | “Vergogna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) L’accusa aveva chiesto 24e il Tribunale di Girona lo avevaper omicidio volontario. Ma per Rassoul, il cittadino ceceno, imputato per la morte di, l’11 agosto 2017 in una discoteca a Lloret de Mar, è arrivato il minimopena: quindici. Il giovane fiorentino fu ucciso con pugni e calci. A dare la notizia del verdetto su Facebook è ildel ragazzo, Luigi: “Il Presidente del Tribunale di Girona – scrive – ha inflitto la pena minima di 15. Penso che dovrebbe studiare la parola Giustizia. Giustificare una sentenza del genere con ‘per quanto possa sembrare duro ai parenti‘ credo che veramente dovrebbe cambiare lavoro. Ci troviamo di fronte persone che ...