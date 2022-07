Niccolò Ciatti, 15 anni al ceceno Bissaltounov. Il padre: 'Una vergogna, il minimo della pena' (Di martedì 5 luglio 2022) Quindici anni di reclusione. Questa la pena decisa dal presidente del Tribunale di Girona per il ceceno Rassoul Bissoultanov per l' omicidio di Niccolò Ciatti , morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) Quindicidi reclusione. Questa ladecisa dal presidente del Tribunale di Girona per ilRassoul Bissoultanov per l' omicidio di, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - FirenzePost : Omicidio Ciatti: condannato a 15 anni il ceceno Bissoultanov. L’ira del padre di Niccolò: “Vergogna”. L’8 luglio pr… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Niccolò Ciatti: Giudice spagnolo fissa a 15 anni pena per Rassoul Bissoultanov, condannato il 3 giugno, in primo grado… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato condan… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato condan… -