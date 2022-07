(Di martedì 5 luglio 2022) L'ex difensore Red Devils vuole che la vicenda legata al futuro di CR7 si risolve in, in un senso o in un altro.

Pubblicità

infoitsport : Neville spazientito da caso Cristiano Ronaldo-United: “Si decida in fretta cosa fare” -

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "da ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "da ... Neville spazientito da caso Cristiano Ronaldo-United: “Si decida in fretta cosa fare” L'ex difensore Red Devils vuole che la vicenda legata al futuro di CR7 si risolve in fretta, in un senso o in un altro.