Nel Sahel c’è dell’astio contro la Nato, e la Russia vorrebbe sfruttarlo (Di martedì 5 luglio 2022) Con la fine della Conferenza Nato a Madrid, l’Alleanza ha riconfermato il proprio ruolo di difesa e di deterrenza del conflitto su scala globale. Il ritiro di Francia e Germania dalle operazioni nel Sahel conferma come l’attenzione della Nato sia chiaramente rivolta al vicinissimo oriente, con la portata bellica dell’invasione russa che rischia l’espansione. Ma c’è un’altra questione, forse sottovalutata. I rapporti da sempre conflittuali con i paesi sud sahariani potrebbero configurare uno scenario di difficile semplificazione, se non si agisce fulminei. Ma perché i paesi del Sahel, fascia meridionale del Sahara, dovrebbero privilegiare i rapporti con la Russia rispetto a quelli Nato? Le ragioni sono storiche, ma anche politiche ed economiche. Abbiamo bisogno di fare luce su uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Con la fine della Conferenzaa Madrid, l’Alleanza ha riconfermato il proprio ruolo di difesa e di deterrenza del conflitto su scala globale. Il ritiro di Francia e Germania dalle operazioni nelconferma come l’attenzione dellasia chiaramente rivolta al vicinissimo oriente, con la portata bellica dell’invasione russa che rischia l’espansione. Ma c’è un’altra questione, forse sottovalutata. I rapporti da sempre conflittuali con i paesi sud sahariani potrebbero configurare uno scenario di difficile semplificazione, se non si agisce fulminei. Ma perché i paesi del, fascia meridionale del Sahara, dovrebbero privilegiare i rapporti con larispetto a quelli? Le ragioni sono storiche, ma anche politiche ed economiche. Abbiamo bisogno di fare luce su uno ...

