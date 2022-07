Nazionale femminile, Giuliani: “Pronte per l’Europeo. Il nostro punto di forza è il gioco collettivo” (Di martedì 5 luglio 2022) Laura Giuliani, portiere della Nazionale femminile, ha parlato alla vigilia dell’inizio Europeo. “Siamo cariche, abbiamo tanto entusiasmo. Sappiamo che sarà più competitivo rispetto al Mondiale, negli ultimi tre anni il livello è cresciuto ulteriormente, molte squadre sono diventate più forti e non ci saranno partite facili. Dovremo cercare di dare sempre il massimo per cercare di posizionarci subito bene nel girone”. Poi ha continuato: “La nostra forza è il gruppo, durante una partita c’è sempre qualcuno che, grazie alla qualità individuale o al lampo di genio, riesce a creare qualcosa dal nulla. Non abbiamo una fuoriclasse, il nostro punto di forza è il gioco collettivo. Siamo sempre aggressivi e propositivi, ma ovviamente dobbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Laura, portiere della, ha parlato alla vigilia dell’inizio Europeo. “Siamo cariche, abbiamo tanto entusiasmo. Sappiamo che sarà più competitivo rispetto al Mondiale, negli ultimi tre anni il livello è cresciuto ulteriormente, molte squadre sono diventate più forti e non ci saranno partite facili. Dovremo cercare di dare sempre il massimo per cercare di posizionarci subito bene nel girone”. Poi ha continuato: “La nostraè il gruppo, durante una partita c’è sempre qualcuno che, grazie alla qualità individuale o al lampo di genio, riesce a creare qualcosa dal nulla. Non abbiamo una fuoriclasse, ildiè il. Siamo sempre aggressivi e propositivi, ma ovviamente dobbiamo ...

