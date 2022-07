Nato: Svezia e Finlandia hanno firmato, incontenibile la gioia espressa dal segretario Stoltenberg (Di martedì 5 luglio 2022) “Questa è una buona giornata per Finlandia e Svezia, e una buona giornata per la Nato“. Così incontrando i media, il segretario generale del Patto Atlantico Jens Stoltenberg (nella foto), nell’ambito della conferenza stampa tenuta insieme ai ministri degli Esteri di Svezia e Finlandia. Dopo le prime firme – la scorsa settimana – del memorandum, e l’accettazione del Concetto strategico sempre nell’ambito della tre giorni di Madrid, oggi è invece dato finalmente il ‘La’ , al processo di ratifica della Svezia e della Finlandia, quali nuovi membri dell’Alleanlantica. Lo ha dichiarato il segretario generale del Patto Atlantico Jens Stoltenberg.za At Nato: Svezia e ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) “Questa è una buona giornata per, e una buona giornata per la“. Così incontrando i media, ilgenerale del Patto Atlantico Jens(nella foto), nell’ambito della conferenza stampa tenuta insieme ai ministri degli Esteri di. Dopo le prime firme – la scorsa settimana – del memorandum, e l’accettazione del Concetto strategico sempre nell’ambito della tre giorni di Madrid, oggi è invece dato finalmente il ‘La’ , al processo di ratifica dellae della, quali nuovi membri dell’Alleanlantica. Lo ha dichiarato ilgenerale del Patto Atlantico Jens.za Ate ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Erdogan torna a minacciare il veto su Finlandia e Svezia nella Nato - Agenzia_Ansa : Con la firma dei protocolli di accesso inizia il processo di ratificazione da parte degli alleati della Nato, che… - zerocalcare : Per chi volesse leggere le condizioni esatte dettate dalla Turchia per l'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia,… - TgLa7 : In #Ucraina prosegue l'avanzata dell'esercito russo mentre è effettivo il primo passo per l'ingresso nell'Alleanza… - dafne1967 : RT @marco_disaro: Firmati ed accettati i protocolli di adesione di Svezia e Finlandia nella NATO. Orsini suca. -