Nato, firmato il protocollo di adesione per Finlandia e Svezia. Il video

Roma, 5 lug. (askanews) – La Nato ha dato ufficialmente il via alla procedura di adesione per Svezia e Finlandia, con l'obiettivo di espandere l'Alleanza militare a 32 paesi, in risposta alla guerra della Russia in Ucraina. Questo è un giorno storico per la Finlandia, per la Svezia, per la Nato e per la sicurezza euro-atlantica", ha dichiarato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo la firma a Bruxelles dei protocolli che avviano il processo di ratifica richiesto in tutti i paesi dell'Alleanza. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva minacciato dopo il vertice di ...

