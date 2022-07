Nato | firmati protocollo di acceso per Svezia e Finlandia

Pubblicità

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Con la firma dei protocolli di accesso inizia il processo di ratificazione da parte degli alleati della Nato, che sarà c… - albertomura : RT @Agenzia_Ansa: Con la firma dei protocolli di accesso inizia il processo di ratificazione da parte degli alleati della Nato, che sarà c… - SegirtNews : Nato: firmati protocollo di accesso per Svezia e Finlandia - Agenzia_Ansa : Con la firma dei protocolli di accesso inizia il processo di ratificazione da parte degli alleati della Nato, che… - MediasetTgcom24 : Nato, firmati i protocolli d'accesso per Svezia e Finlandia #nato #finlandia #alleanzaatlantica #jensstoltenberg… -

Il Sole 24 ORE

"Questa è una giornata storica per la, per la Svezia e per la Finlandia: insieme saremo più forti e le nostre popolazioni più sicure", ha detto il segretario generale dellaJens Stoltenberg....turco Recep Tayyip Erdogan a margine del G20 di Roma (30 ottobre 2021) e dei verticidi ... Durante il vertice verrannoaccordi e protocolli d'intesa in ambiti che vanno dalla cooperazione ... Ucraina ultime notizie. Nato, firmati i protocolli di adesione per Svezia e Finlandia Con la firma dei protocolli di accesso "inizia il processo di ratificazione" da parte degli alleati della Nato per l'ingresso di Finlandia e Svezia. "Questa è una giornata storica per la Nato, per la ...Oggi la firma dei protocolli di accesso all’Alleanza atlantica. Stoltenberg: ‘Giornata storia per tutte le parti in causa’ ...