Nato | firmati i protocolli di accesso per Svezia e Finlandia Stoltenberg | “Con 32 nazioni intorno al tavolo saremo ancora più forti”

(Di martedì 5 luglio 2022) Con la firma deidi“inizia il processo di ratifica” da parte degli alleati della, che presto sarà composta da 32 membri dopo chefaranno ufficialmente parte dell’Alleanza. “Questa è una buona giornata per la, per lae per la: insiemepiùe le nostre popolazioni più sicure”, ha detto il segretario generale dellaJens. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Questa e' una giornata storica per la, per la Svezia e per la Finlandia: insieme saremo piu' forti e le nostre popolazioni piu' sicure", ha detto il segretario generale dellaJens ..."Le porte dellarestano aperte per le democrazie europee che sono pronte e vogliono contribuire alla sicurezza condivisa . Con 32 Paesi intorno al tavolo, saremo ancora più forti e i nostri ...Con la firma dei protocolli di accesso 'inizia il processo di ratificazione' da parte degli alleati della Nato, che presto sara' composta da ...