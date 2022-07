Nato, al via la ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia (Di martedì 5 luglio 2022) Gli ambasciatori dei 30 Paesi membri della Nato hanno firmato i protocolli per l’avvio dell’adesione di Finlandia e Svezia. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha parlato di “un momento storico per la Finlandia, la Svezia, la Nato e per la sicurezza condivisa”. Gli ambasciatori dei 30 Paesi membri della Nato hanno firmato i protocolli per l’avvio dell’adesione di Finlandia e Svezia La scorsa settimana al vertice di Madrid, i leader alleati avevano deciso di invitare Finlandia e Svezia ad aderire alla Nato in seguito alla firma di un memorandum tra i due Paesi e la Turchia. La firma dei protocolli di adesione segna adesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Gli ambasciatori dei 30 Paesi membri dellahanno firmato i protocolli per l’avviodi. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha parlato di “un momento storico per la, la, lae per la sicurezza condivisa”. Gli ambasciatori dei 30 Paesi membri dellahanno firmato i protocolli per l’avviodiLa scorsa settimana al vertice di Madrid, i leader alleati avevano deciso di invitaread aderire allain seguito alla firma di un memorandum tra i due Paesi e la Turchia. La firma dei protocolli di adesione segna adesso ...

