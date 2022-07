Napoli, spunta un nome nuovo per il post-Koulibaly: gioca in Bundesliga! (Di martedì 5 luglio 2022) Le porte del calciomercato si sono riaperte da qualche giorno e tutti i club sono costantemente al lavoro per migliorare gli organici in vista della prossima stagione. Il Napoli, allenato da Luciano Spalletti, è coinvolto in diversi rumors riguardanti soprattutto il mercato in uscita. Tra i nomi caldi c’è sicuramente quello di Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe partire. Nelle scorse settimane è spuntato il nome di Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce, che oggi sembra non essere più l’unico. Piero Hincapiè Napoli (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) Napoli su Hincapié: le ultime Secondo quanto riportato da un tweet di Daniele Longo, esperto di calciomercato e giornalista di Calciomercato.com, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Le porte del calciomercato si sono riaperte da qualche giorno e tutti i club sono costantemente al lavoro per migliorare gli organici in vista della prossima stagione. Il, allenato da Luciano Spalletti, è coinvolto in diversi rumors riguardanti soprattutto il mercato in uscita. Tra i nomi caldi c’è sicuramente quello di Kalidou, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe partire. Nelle scorse settimane èto ildi Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce, che oggi sembra non essere più l’unico. Piero Hincapiè(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)su Hincapié: le ultime Secondo quanto riportato da un tweet di Daniele Longo, esperto di calciomercato e giornalista di Calciomercato.com, ...

Pubblicità

infoitsport : Mertens vuole restare al Napoli, altro indizio social: spunta un like all'hashtag #MeritiamoUnLietoFine - sscalcionapoli1 : Mertens vuole restare al Napoli, altro indizio social: spunta un like all’hashtag #MeritiamoUnLietoFine… - NCN_it : Cor Sport – #Napoli, finisce la telenovela tra i pali: #Meret rinnova fino al 2027. E spunta la data della firma - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Il Napoli e il nodo dei portieri che è ormai stato sciolto. Per Meret spunta la data della firma - - cn1926it : Rinnovo #Meret, fine della telenovela: spunta la data della firma fino al 2027 -