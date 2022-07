Napoli: posti esauriti nel reparto Covid, al Cardarelli tornano i ?separé? per isolare i positivi (Di martedì 5 luglio 2022) Stanze e corridoi non bastano per isolare i pazienti contagiati dal virus e nel pronto soccorso spuntano i paraventi. Le pareti divisorie mobili, separano visivamente gli spazi ma, di fatto,... Leggi su ilmattino (Di martedì 5 luglio 2022) Stanze e corridoi non bastano peri pazienti contagiati dal virus e nel pronto soccorso spuntano i paraventi. Le pareti divisorie mobili, separano visivamente gli spazi ma, di fatto,...

