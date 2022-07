Napoli | Kvaratskhelia in arrivo | il georgiano ha salutato amici e parenti all’aeroporto di Tbilisi -VIDEO

(Di martedì 5 luglio 2022)è partito per. Il calciatorehaaccorsidi Tblisi. “Vado acon grandi emozioni, cercherò di mettermi alla prova. Kaladze mi ha detto che è un campionato molto buono e la gente mi sta aspettando”. Queste le parole di Khvichaal giornalista Dachi Tsurtsumia prima di imbarcarsi nell’aereo che lo porterà a, uno dei volti nuovi della squadra allenata da Luciano Spalletti sta per mettere piede a. Il calciatorediin attesa del volo per, hae ...

