Napoli, eccezione Koulibaly: il rinnovo sopra il tetto massimo (Di martedì 5 luglio 2022) Il Napoli lavora per rinnovare Koulibaly: la prima offerta di 4 milioni sfora il tetto ingaggi messo dagli azzurri Il Napoli spera di riuscire a trattenere Kalidou Koulibaly. Per il difensore, in scadenza nel 2023 e con molte richieste di mercato, tra Juve e Barcellona, De Laurentiis sembra disposto a fare una grossa eccezione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo è pronto ad offrire 4 milioni di rinnovo, sforando il tetto salariale imposto di 3.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

