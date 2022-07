Napoli, da oggi si può prelevare contante negli uffici postali senza bisogno della carta (Di martedì 5 luglio 2022) Da oggi anche in provincia di Napoli è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta. La nuova funzionalità “cardless” è infatti disponibile in 255 uffici postali della provincia e consente di prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, attraverso le app PostePay e BancoPosta, utilizzando lo smartphone al posto della carta. Poste, da oggi in 255 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Daanche in provincia diè possibilecontantil’utilizzo. La nuova funzionalità “cardless” è infatti disponibile in 255provincia e consente didenaro, facilmente e in pochi passaggi, attraverso le app PostePay e BancoPosta, utilizzando lo smartphone al posto. Poste, dain 255 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

amnestyitalia : Buon #Pride a chi scende in piazza oggi a Bari, Catania, Napoli, Milano, Sassari e domani a Padova. Noi ci saremo! - MatteoSorrenti : @BTwoEl Oggi avevo dimenticato di tifare Napoli. Pensavo di tifare una squadra con ambizioni vincenti. Scusa ?? - AlfonsoFofo60 : RT @egfm_grieco: Prima il silenzio, ora si scatenano sul marchio coca cola??, ah quando ADL venderà’ il Napoli, io tiferò ancora per la mia… - VincenzoFusco69 : RT @fra__nce__sco: THREAD sul #Napoli! Mancava eh? Oggi vedrete un'ideale prosecuzione del thread qui sotto, ma con un focus sui migliori g… - Luca73041 : @VincenzoFusco69 Enzo non ho detto che il Napoli è incompetente,ma ad oggi abbiamo preso solo 2 giocatori, mertens… -

Barbara d'Urso devastata dalla morte di una collega: 'Non l'ho superato" Oggi, ma un anno fa esatto, ci lasciava per sempre la popolare conduttrice. Ovviamente in queste ore ...su twitter in cui ha voluto esprimere la sua più totale felicità nel vedere anche la sua Napoli ... Esiste anche il "rientro dei cervelli" ... commenta Di Sante, che oggi gode del regime agevolato. Secondo i dati forniti dal ministero delle ... dopo che non le era stato rinnovato il contratto da ricercatrice all'Università di Napoli Federico ... ilmattino.it , ma un anno fa esatto, ci lasciava per sempre la popolare conduttrice. Ovviamente in queste ore ...su twitter in cui ha voluto esprimere la sua più totale felicità nel vedere anche la sua...... commenta Di Sante, chegode del regime agevolato. Secondo i dati forniti dal ministero delle ... dopo che non le era stato rinnovato il contratto da ricercatrice all'Università diFederico ... Calciomercato Napoli, news oggi: sprint con la Roma per Solbakken