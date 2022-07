Napoli. Da macelleria a “Bancomat”, così avveniva la truffa del Reddito di Cittadinanza (Di martedì 5 luglio 2022) Blitz dei finanzieri a Napoli, nel Borgo Sant’Antonio Abate. Le fiamme gialle hanno posto a sequestro una macelleria che aveva messo in piedi un sistema di truffa attraverso le carte del Reddito di Cittadinanza. Al momento risultano indagante 3 persone ovvero il titolare dell’attività commerciale e i suoi due figli. Napoli, truffa del Reddito di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Blitz dei finanzieri a, nel Borgo Sant’Antonio Abate. Le fiamme gialle hanno posto a sequestro unache aveva messo in piedi un sistema diattraverso le carte deldi. Al momento risultano indagante 3 persone ovvero il titolare dell’attività commerciale e i suoi due figli.deldi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

