Napoli boom di visitatori | ma il Maschio Angioni chiude per due ore al giorno | motivo incredibile

Leggi su napolipiu

(Di martedì 5 luglio 2022)è una delle città italiane più visitate dai turisti. Con l’eliminazione della restrizioni per il covid il capoluogo partenopeo è stato invaso da migliaia di turisti. Nonostante nei tg si parli solamente di Venezia e altre città del Nord, restauna delle città più visitate d’Italia con il suo carico di cultura e di attrazioni anche enogastronomiche. Eppure c’è qualcosa che stride in questo contesto: ilAngioino sarà chiuso ai turisti per due ore alda giovedì 7 luglio a sabato 9. Il tutto a causa di uno sciopero dei dipendenti della biglietteria che a Il Mattino denunciano: “Siamo stufi di non essere ascoltati. Non abbiamo una divisa, un tesserino e sono mesi che chiediamo il supporto di un operatore turistico addetto alle comunicazioni in lingua straniera”.: ...