Napoli, altro rinforzo in attacco: può arrivare dalla Norvegia! (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver messo a segno i primi colpi di mercato, ufficializzando l’attaccante georgiano Kvaratskhelia e il terzino uruguaiano Olivera, il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista dell’inizio della prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Ds Cristiano Giuntoli ha avviato i primi contatti con il Bodø/Glimt per assicurarsi Ola Solbakken. Ola Solbakken FK Bodo/Glimt Napoli Il calciatore norvegese, che ricopre il ruolo di ala destra, era da tempo nel mirino della Roma ma, visti i rapporti tesi tra le due squadre dopo l’ultimo incontro in UEFA Conference League, la trattativa sembra essersi arenata. Così la dirigenza partenopea ha colto la palla al balzo inserendosi tra le pretendenti che vorrebbero il giovane classe ’98. Il contratto del calciatore scadrà il 31 dicembre e, quindi, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver messo a segno i primi colpi di mercato, ufficializzando l’attaccante georgiano Kvaratskhelia e il terzino uruguaiano Olivera, ilcontinua a lavorare per rinforzare la rosa in vista dell’inizio della prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Ds Cristiano Giuntoli ha avviato i primi contatti con il Bodø/Glimt per assicurarsi Ola Solbakken. Ola Solbakken FK Bodo/GlimtIl calciatore norvegese, che ricopre il ruolo di ala destra, era da tempo nel mirino della Roma ma, visti i rapporti tesi tra le due squadre dopo l’ultimo incontro in UEFA Conference League, la trattativa sembra essersi arenata. Così la dirigenza partenopea ha colto la palla al balzo inserendosi tra le pretendenti che vorrebbero il giovane classe ’98. Il contratto del calciatore scadrà il 31 dicembre e, quindi, ...

