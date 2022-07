Pubblicità

Agenzia ANSA

La vita privata, gli esordi, i tre gol al Brasile: Paolo Rossi, l'eroe del82, viene raccontato in una mostra esposta al Salone d'Onore dela 40 anni dallo storico successo dell'Italia e nata dalla collaborazione tra la Paolo Rossi Foundation e la World Camp ...Questa mattina il Salone d'Onore del, a Roma, ha ospitato la conferenza stampa di ... il titolo istituito l'anno scorso in memoria dell'eroe del82 scomparso nel 2020. La lista dei ... Mundial 82: al Coni mostra per Pablito, Gravina 'inno all'amore' La vita privata, gli esordi, i tre gol al Brasile: Paolo Rossi, l'eroe del Mundial 82, viene raccontato in una mostra esposta al Salone d'Onore del Coni a 40 anni dallo storico successo dell'Italia e ..."11 luglio 1982-11 luglio 2022: 40 anni da Campioni del Mondo" si intitola l'iniziativa in programma sabato e domenica prossimi a Sonnino (Latina), paese natale di Alessandro Altobelli, uno dei protag ...