Movida a Caserta, Polizia Municipale sanziona i locali (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Decine di attività commerciali sanzionate a Caserta dalla Polizia Municipale per occupazione di suolo pubblico e per somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. E’ il bilancio dei controlli realizzati nelle ultime settimane dai caschi bianchi del capoluogo guidati da Luigi De Simone. Nell’ambito dei controlli contro la “mala Movida” del weekend, sono stati sanzionate dieci attività commerciali di cui sei per la somministrazione di alimenti e bevande oltre le 3 di notte e quattro per occupazione di suolo pubblico al fine di aumentare la superficie di somministrazione senza autorizzazione. Tutti nel centro, da via Mazzocchi, Via Vico, da Via Roma a Piazza A. Moro, da via Unità Italiana a Corso Trieste, gli esercizi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Decine di attività commercialite adallaper occupazione di suolo pubblico e per somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. E’ il bilancio dei controlli realizzati nelle ultime settimane dai caschi bianchi del capoluogo guidati da Luigi De Simone. Nell’ambito dei controlli contro la “mala” del weekend, sono statite dieci attività commerciali di cui sei per la somministrazione di alimenti e bevande oltre le 3 di notte e quattro per occupazione di suolo pubblico al fine di aumentare la superficie di somministrazione senza autorizzazione. Tutti nel centro, da via Mazzocchi, Via Vico, da Via Roma a Piazza A. Moro, da via Unità Italiana a Corso Trieste, gli esercizi ...

Pubblicità

casertafocus : MOVIDA SICURA – Identificate 300 persone tra Caserta, Sessa, Santa Maria e Castel Volturno: controlli in trenta loc… - casertafocus : LUTTO A CASERTA – Addio ad Ermanno Bugetto, la buona movida perde uno dei suoi pilastri a soli 42 anni… - occhio_notizie : L'episodio avvenuto ad Aversa durante la movida - larampait : #Movida, controlli #Interforze tra #Caserta e provincia - PupiaTv : Aversa e movida molesta: residenti Via Seggio chiederanno risarcimento per danno alla salute -