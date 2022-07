MotoGP, incidente stradale per Bagnaia ad Ibiza: nessuna ripercussione (Di martedì 5 luglio 2022) Il pilato della Ducati, Francesco Bagnaia, è rimasto coinvolto in un incidete stradale mentre si trovava ad Ibiza, durante le vacanze della sosta MotoGP. nessuna conseguenza per il pilota italiano che, stando a quanto riportato dal quotidiano locale El Periodico de Ibiza, è risultato anche positivo al test dell’etilometro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Il pilato della Ducati, Francesco, è rimasto coinvolto in un incidetementre si trovava ad, durante le vacanze della sostaconseguenza per il pilota italiano che, stando a quanto riportato dal quotidiano locale El Periodico de, è risultato anche positivo al test dell’etilometro. SportFace.

Pubblicità

Gazzetta_it : MotoGP Bagnaia, incidente stradale a Ibiza: tasso alcolemico oltre il consentito - SkySportMotoGP : ?? Quartararo chiede scusa ad Aleix Espargarò dopo l’errore che ha causato l’incidente tra i due in gara ???? ? ??… - sportmediaset : Incidente in auto per Bagnaia a Ibiza: tasso alcolemico oltre il limite #MotoGP #Bagnaia #Ducati - sportface2016 : #MotoGP, incidente stradale per #FrancescoBagnaia ad Ibiza: nessuna ripercussione - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: MotoGP Bagnaia, incidente stradale a Ibiza: tasso alcolemico oltre il consentito -