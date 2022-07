MotoGp | incidente stradale per Bagnaia a Ibiza | sospetto abuso di alcool

Pubblicità

Gazzetta_it : MotoGP Bagnaia, incidente stradale a Ibiza: tasso alcolemico oltre il consentito - SkySportMotoGP : ?? Quartararo chiede scusa ad Aleix Espargarò dopo l’errore che ha causato l’incidente tra i due in gara ???? ? ??… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Bagnaia L'incidente sarebbe avvenuto martedì intorno alle 5 - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #Bagnaia L'incidente sarebbe avvenuto martedì intorno alle 5 - - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Bagnaia, incidente a Ibiza: è risultato positivo all'alcoltest. Il pilota sta bene, non sono stati coinvolti altri mezz… -

Il pilota torinese intorno alle 5 del mattino di martedì 5 luglio ha subìto unmentre ... Il 25enne avrebbe dovuto iniziare la preparazione per la seconda parte della stagione dinei ......di martedì 5 luglio Bagnaia ha postato un messaggio sui social per chiedere scusa dell'a Ibiza: 'Ieri sera ero a Ibiza con i miei amici per una festa in questo periodo di pausa dallaROMA - Disavventura a Ibiza per Pecco Bagnaia. Il pilota torinese intorno alle 5 del mattino di martedì 5 luglio ha subìto un incidente mentre guidava - riporta il quotidiano locale " El Periodico de ...Un giornale locale riporta come le autorità locaali intervenute sul posto abbiano rivelato un tasso alcolemico superiore ai limiti per il torinese ...