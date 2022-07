Mosca, nel Mar Nero 30 missili da crociera pronti a lancio (Di martedì 5 luglio 2022) La Russia ha schierato nel Mar Nero tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di oltre 30 missili da crociera Kalibr: lo ha reso noto su Facebook il Comando operativo meridionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) La Russia ha schierato nel Martre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di oltre 30daKalibr: lo ha reso noto su Facebook il Comando operativo meridionale ...

