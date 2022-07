Monza, Galliani e Berlusconi non si fermano: obiettivo Marlon per la difesa (Di martedì 5 luglio 2022) Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vuole recitare un ruolo da protagonista in Serie A: Marlon obiettivo di calciomercato Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 luglio 2022) Ildi Silvioe Adrianovuole recitare un ruolo da protagonista in Serie A:di calciomercato

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - MCriscitiello : Esclusiva Monza, Galliani prova il blitz: incontro al Bulgari per Casale del Verona #Sportitaliamercato… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Pessina al Monza: quanto può incassare il Milan: Milan Pessina percentuale – Matteo Pessina è… - stez25397 : RT @tvdellosport: ???? IL NUOVO MONZA SU SPORTITALIA ?? Domenica 1??0?? luglio alle ore 1??8??:0??0?? non perdetevi la prima uscita stagiona… - ACMonza : RT @tvdellosport: ???? IL NUOVO MONZA SU SPORTITALIA ?? Domenica 1??0?? luglio alle ore 1??8??:0??0?? non perdetevi la prima uscita stagiona… -