Monza | ecco le prime parole di Pessina in attesa dell’ufficialità

(Di martedì 5 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità ma è questione di ore: Matteoè pronto a diventare un nuovo giocatore del. Ha vinto il legame emotivo, il richiamo di casa e della famiglia: l’ormai ex centrocampista dell’Atalanta è pronto a trasferirsi nella Brianza, con tanto di fascia da capitano pronta per luiAtalantaAl suo ritorno dalle vacanze, ha rilasciato lesull’imminente passaggio ai biancorossi ai microfoni di Sky Sport: “Sono pronto, anche se non è ancora ufficiale, quindi aspettiamo. Ne riparliamo domani sera. Sono molto emozionato, è una cosa a cui tengo molto giocare nella città dove sono nato e cresciuto. Non vedo l’ora. Galliani mi vuole con la fascia da capitano? Sì, è vero. È un grande progetto e sarà una bella sfida. Mi hanno scritto in ...

Dopo la storica promozione del Monza in Serie A, l'ultima 'pazza' idea del duo è quella di provare ... Commenta per primo Matteo Pessina è pronto a lasciare l'Atalanta per tornare ad essere un giocatore del Monza. Il centrocampista è rientrato dalle vacanze e ha spiegato a Sky Sport: 'Pronto per il ritorno a casa, sono molto emozionato cosa a cui tengo molto. E' la società dove sono nato e cresciuto, ...