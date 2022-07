Monza, amichevole con il Bellinzona in diretta su Sportitalia (Di martedì 5 luglio 2022) La stagione del nuovo Monza di Giovanni Stroppa, rinforzato dai colpi di un mercato che ha visto fin qui i brianzoli grandi protagonisti, nasce davanti alle telecamere di Sportitalia. L’emittente diretta da Michele Criscitiello (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà Bellinzona-Monza, prima amichevole estiva, domenica 10 luglio 2022 alle Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) La stagione del nuovodi Giovanni Stroppa, rinforzato dai colpi di un mercato che ha visto fin qui i brianzoli grandi protagonisti, nasce davanti alle telecamere di. L’emittenteda Michele Criscitiello (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà, primaestiva, domenica 10 luglio 2022 alle Calcio e Finanza.

