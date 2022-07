Monsignor Baturi nuovo segretario generale Cei

(Di martedì 5 luglio 2022) Papa Francesco ha nominato mons. Giuseppe Andrea Salvatore, arcivescovo di Cagliari,della Conferenza Episcopale Italiana. “Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre”, commenta il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. “Questa mattina – aggiunge il cardinale in una nota -, durante la sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, abbiamo rinnovato il nostro ringraziamento a mons. Stefano Russo per lo stile e lo zelo con cui ha vissuto il suo mandato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tra gli appuntamenti principali di domenica 3 la Messa delle 18 celebrata dall'arcivescovo di Cagliari,Giuseppe, che poi seguirà la processione a mare, di solito seguita da migliaia ...Il vescovoGiuseppe, afferma che "la Chiesa di Cagliari ha investito tanto in questa struttura, sia in termini umani che economici. Questa è l'occasione per ringraziare tutti ...Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo metropolita di Cagliari, è il nuovo Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Lo ha nominato Papa Francesco. Catanese, classe 1964, Monsignor Bat ...Lo ha nominato il Papa. L'arcivescovo di Cagliari ha 58 anni e dal 2012 al 2019 ha già lavorato in Cei come direttore delll'ufficio giuridico e dal 2015 anche come sottosegretario. Il saluto di Zuppi ...