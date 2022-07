Molestie all' Adunata degli Alpini | chiesta l' archiviazione per l' unica denuncia

(Di martedì 5 luglio 2022) Non conosceranno giustizia le donne molestate daglidurante il raduno nazionale a Rimini avvenuto dal 5 all’8 maggio. La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'dell'indagine sullete da...

Lo dice'Adnkronos Sebastiano Favero, commentando "amareggiato" la decisione della procura di Rimini di chiedere l'archiviazione per le presuntesessuali denunciate in seguito'Adunata ...La procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sullesubite da molte donne nel corso dell'adunata degli Alpini che si era ...La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulle molestie al raduno degli Alpini ospitato a Rimini lo scorso maggio. L’inchiesta era partita dalla denuncia presenta ...(Adnkronos) – “Con grande amarezza dico che invece di generalizzare su un’intera associazione che ha dimostrato in tutti questi anni i suoi valori e i suoi ideali bisognerebbe essere più cauti. Invece ...