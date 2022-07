Moda, alla Fashion Week di Torino stilisti ucraini e la figlia di Nelson Mandela: in passerella sfila la Pace (Di martedì 5 luglio 2022) La Moda s’inchina alla storia, e con la presenza di Miki Mandela tra gli ospiti d’eccezione della Torino Fashion Week, fa sfilare la Pace in passerella. Ton sur ton si direbbe in ambito di collezioni di sartoria di lusso. Così, tra grandi firme e pret a porter, la settima edizione della kermesse – in scena dal 6 al 14 luglio prossimi all’ombra della Mole – non tradisce schema e proposte di sempre. E presenta un carnet che unisce sotto il segno dell’eleganza “pacifista”, momenti istituzionali e di riflessione sull’attualità. E allora, in calendario talk sulla giustizia sociale e sui cambiamenti climatici. Una cooking class legata al tema della Terra. B2B, cocktail party e dj set. Moda: la figlia di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Las’inchinastoria, e con la presenza di Mikitra gli ospiti d’eccezione della, fare lain. Ton sur ton si direbbe in ambito di collezioni di sartoria di lusso. Così, tra grandi firme e pret a porter, la settima edizione della kermesse – in scena dal 6 al 14 luglio prossimi all’ombra della Mole – non tradisce schema e proposte di sempre. E presenta un carnet che unisce sotto il segno dell’eleganza “pacifista”, momenti istituzionali e di riflessione sull’attualità. E allora, in calendario talk sulla giustizia sociale e sui cambiamenti climatici. Una cooking class legata al tema della Terra. B2B, cocktail party e dj set.: ladi ...

