Miss Claudia Ruggeri: il costume che non c’è | La meraviglia è “tanta” (Di martedì 5 luglio 2022) Miss Claudia, attraente come non mai. Possiamo dire benissimo che la prova costume è stato un immenso successo. Le forme non deludono mai, soprattutto in questo caso. Claudia Ruggeri è uno dei volti maggiormente noti dell’intero panorama italiano del mondo dello spettacolo e della televisione. Nata il 22 ottobre 1983 a Roma, non è famosa solo per le sue apparizioni in tv. E’ infatti la cognata di Paolo Bonolis. E’ sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia – moglie di Bonolis. Miss Claudia Ruggeri (web source)Claudia appare spesso su “Avanti un altro”, ma prima del celebre show la donna ha avuto altre esperienze televisive. come a “Chiambretti c’è”, ma anche nel film “L’amore è bello finché dura”. Nel 2004 inizia a lavorare a ... Leggi su newstv (Di martedì 5 luglio 2022), attraente come non mai. Possiamo dire benissimo che la provaè stato un immenso successo. Le forme non deludono mai, soprattutto in questo caso.è uno dei volti maggiormente noti dell’intero panorama italiano del mondo dello spettacolo e della televisione. Nata il 22 ottobre 1983 a Roma, non è famosa solo per le sue apparizioni in tv. E’ infatti la cognata di Paolo Bonolis. E’ sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia – moglie di Bonolis.(web source)appare spesso su “Avanti un altro”, ma prima del celebre show la donna ha avuto altre esperienze televisive. come a “Chiambretti c’è”, ma anche nel film “L’amore è bello finché dura”. Nel 2004 inizia a lavorare a ...

Pubblicità

frankalpacino89 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - Devil501176292 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - aferraferr : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - fhudo926 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - mirco6211 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? -