“Mio marito torturato e giustiziato a Bucha: l’ho riconosciuto nel video New York Times”. Il racconto di Natalia nei luoghi dell’eccidio (Di martedì 5 luglio 2022) Gli otto uomini camminano rapidi in fila indiana, il corpo piegato in avanti. Con una mano tengono coperti i loro volti, l’altra è agganciata al compagno di fronte. Sono comandati dai loro aguzzini che li precedono, in due, e li seguono con i fucili spianati. La telecamera di un’abitazione privata piazzata sulla via Yablunska ulica riprende quel passaggio quasi di corsa, pochi secondi poi quel gruppo di ostaggi scompare dal frame. Il breve video è stato pubblicato lo scorso aprile dal New York Times e ha rappresentato l’ennesima prova schiacciante, se ce ne fosse bisogno, dei crimini di guerra commessi dall’esercito russo a marzo, durante il mese dell’occupazione della cittadina di Bucha, a nord di Kiev. Natalia Verboviyna, in quel video, ha individuato suo marito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Gli otto uomini camminano rapidi in fila indiana, il corpo piegato in avanti. Con una mano tengono coperti i loro volti, l’altra è agganciata al compagno di fronte. Sono comandati dai loro aguzzini che li precedono, in due, e li seguono con i fucili spianati. La telecamera di un’abitazione privata piazzata sulla via Yablunska ulica riprende quel passaggio quasi di corsa, pochi secondi poi quel gruppo di ostaggi scompare dal frame. Il breveè stato pubblicato lo scorso aprile dal Newe ha rappresentato l’ennesima prova schiacciante, se ce ne fosse bisogno, dei crimini di guerra commessi dall’esercito russo a marzo, durante il mese dell’occupazione della cittadina di, a nord di Kiev.Verboviyna, in quel, ha individuato suo...

