Mio Eroe, il teatro di Giuliana Musso che smantella la retorica della guerra

Le madri di 53 soldati italiani caduti in Afghanistan per dire no alla guerra. Mercoledì 6 luglio una replica d'eccezione per Mio Eroe, la piece scritta e interpretata da Giuliana Musso, tra le colline bolognesi per la V edizione di Scena Natura, festival multidisciplinare di teatro, danza, musica, cinema e esperienze immersive nell'oasi di pace (e spesso di fresco) del Fienile Fluò. Mio Eroe è ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014): le loro madri testimoniano con devozione, attraverso la propria voce, la vita dei figli che non ci sono piu?, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Il loro dolore supera la retorica militaristica che ci impedisce di ragionare sulla guerra.

