Milinkovic-Savic, irrompe la big: Lotito fissa il prezzo (Di martedì 5 luglio 2022) Piomba una big di Premier su Sergej Milinkovic-Savic: nuova concorrente per il sogno di mercato di Max Allegri In attesa di definire il doppio colpo che cambiarebbe radicalmente il giudizio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 5 luglio 2022) Piomba una big di Premier su Sergej: nuova concorrente per il sogno di mercato di Max Allegri In attesa di definire il doppio colpo che cambiarebbe radicalmente il giudizio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo la @acffiorentina, anche il @TorinoFC_1906 vuole #Gollini - al_fi34 : @mirkonicolino Con le cessioni di De Ligt, Rabiot e Arthur (tutt'altro che semplici) Milinkovic Savic diventa un ob… - CalcioOggi : Calciomercato Juve, irrompe l'Arsenal: anche Arteta vuole Milinkovic-Savic - Juventus News 24 - Matti_2011 : Chi esalta Insider Lazio non sta per niente bene. Dopo la presa per il culo su Milinkovic-Savic, Gattuso, Sergio Ra… - junews24com : Calciomercato Juve, irrompe l'Arsenal! Anche Arteta vuole il centrocampista - -