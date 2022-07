Milan su Alcaraz del Racing Avellaneda (Di martedì 5 luglio 2022) La lente d’ingrandimento dei dirigenti rossoneri osserva l’Argentina. Il Milan è su Alcaraz del Racing Avellaneda, centrocampista classe classe 2002. Un giocatore in linea con le direttive di mercato del club Milanese, ovvero giovane e promettente. Il Diavolo avrebbe già fatto un’offerta al club argentino, ma La Academia sembra aver respinto la proposta al mittente. : quale è stata l’offerta dei rossoneri? Il Diavolo ha manifestato interesse per il brillante centrocampista del 2002, tanto da inviare addirittura degli scout in Argentina per poter osservare meglio il giocatore. L’offerta del club di Via Aldo Rossi è stata di 12 milioni, ma il Racing ha respinto. Il motivo? La squadra di Avellaneda valuta il suo gioiello almeno 18 milioni di euro. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022) La lente d’ingrandimento dei dirigenti rossoneri osserva l’Argentina. Ilè sudel, centrocampista classe classe 2002. Un giocatore in linea con le direttive di mercato del clubese, ovvero giovane e promettente. Il Diavolo avrebbe già fatto un’offerta al club argentino, ma La Academia sembra aver respinto la proposta al mittente. : quale è stata l’offerta dei rossoneri? Il Diavolo ha manifestato interesse per il brillante centrocampista del 2002, tanto da inviare addirittura degli scout in Argentina per poter osservare meglio il giocatore. L’offerta del club di Via Aldo Rossi è stata di 12 milioni, ma ilha respinto. Il motivo? La squadra divaluta il suo gioiello almeno 18 milioni di euro. ...

