Milan | prima offerta per l’obiettivo di mercato | dal Belgio!

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Club Bruges per il loro talentuoso trequartista Charles De Ketelaere. Stefano Pioli è stato molto chiaro ieri in conferenza stampa: il Milan ha bisogno di giocatori di qualità dal mercato e il belga potrebbe essere il profilo ideale. Ed ecco, dunque, la prima mossa di Maldini e Massara: sul piatto 20 milioni di euro più bonus. Un'offerta decisamente più bassa rispetto alla valutazione di 35 milioni fatta dal club belga. La distanza è ancora ampia, ma si tratta solamente di una primissima apertura della trattativa. I rossoneri sono fortemente interessati al talentuoso trequartista e sarebbero dunque disposti ad alzare ...

