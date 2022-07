Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo (Di martedì 5 luglio 2022) Zlatan Ibrahimovic vuole giocare per un’altra stagione con la squadra campione d’Italia. Ed è disposto anche a ridursi notevolmente... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Zlatanvuole giocare per un’altra stagione con la squadra campione d’Italia. Ed è disposto anche a ridursi notevolmente...

AntoVitiello : Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita g… - DiMarzio : #Milan, #Pioli su #Ibrahimovic, e sui nomi per il #calciomercato. La DIRETTA - PBPcalcio : 1 luglio. Sono scaduti i contratto di Alessio Romagnoli, Franco Kessie e PER ORA Zlatan Ibrahimovic. Maldini e Mas… - RaiSport : #Pioli: '#Ibrahimovic? Mi auguro di poter lavorare ancora con lui'. È ancora importate per questo Milan?… - Freddyrossonero : RT @AntoVitiello: Zlatan #Ibrahimovic: situazione molto ben indirizzata per il rinnovo del contratto con il #Milan -