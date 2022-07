Milan | ecco il nuovo coro della Curva Sud che sfotte l’Inter | VIDEO

(Di martedì 5 luglio 2022) IlSudo, cuore del tifo del, è sulle note di 'Mamma Maria' dei Ricchi e Poveri e prende come riferimento l'ultima volata Scudetto, vinta dal Diavolo sui rivali cittadini dell'Inter.lo intonato dai tifosi!

Pubblicità

angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - Gazzetta_it : Maldini non ha ancora firmato: ecco cosa sta succedendo #Milan - serieAnews_com : ???? Calciomercato #Milan, #DeKetelaere resta un obiettivo concreto: si muove anche #Pioli con una telefonata. Ecco… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, ecco il nuovo coro della #CurvaSudMilano che sfotte l'Inter | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #CurvaSud… -

che allora, come riferisce Telenord, la soluzione utile ad entrambe potrebbe essere quella di un acquisto da parte delcon successivo prestito con valorizzazione al Genoa.Le concorrenti si stanno attrezzando: ilè passato da un fatturato di 200 milioni a 300 e significa che può investire, l'Inter ha un tasso tecnico elevato, idem la Juventus che ha ...Matthijs De Ligt è finito sulla lista dei possibili partenti e la notizia non è sicuramente delle migliori. Il campione olandese, infatti, anche se ha mostrato qualche piccola ...Il Corriere della Sera in apertura si sofferma su Milan. Maldini svela l’obiettivo dei rossoneri: “Vincere il ventesimo scudetto”. Pioli: “Bisogna ricreare la ...