Milan, definito il futuro di Ibrahimovic: arriva la notizia! (Di martedì 5 luglio 2022) Una delle colonne portanti del Milan campione d’Italia è stato senza alcun dubbio Zlatan Ibrahimovic. Il carisma e la leadership dello svedese hanno aiutato molto i rossoneri a raggiungere il tricolore. Come ben sappiamo, però, Zlatan adesso è alle prese con un grave infortunio. Nonostante l’infortunio, Gianluca Di Marzio in questi ultimi minuti ha annunciato quello che sarà il futuro di Ibrahimovic: il Milan e lo svedese hanno raggiunto l’intesa di massima per il prolungamento del contratto di un solo anno. Ibrahimovic Milan Calciomercato Zlatan è quindi pronto a rinnovare e lo farà senza andare a guadagnare cifre esose: a quanto pare, infatti, il suo ingaggio sarà di 1-1.5 milioni di euro più l’aggiunta di alcuni bonus legati al raggiungimento di determinati ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Una delle colonne portanti delcampione d’Italia è stato senza alcun dubbio Zlatan. Il carisma e la leadership dello svedese hanno aiutato molto i rossoneri a raggiungere il tricolore. Come ben sappiamo, però, Zlatan adesso è alle prese con un grave infortunio. Nonostante l’infortunio, Gianluca Di Marzio in questi ultimi minuti ha annunciato quello che sarà ildi: ile lo svedese hanno raggiunto l’intesa di massima per il prolungamento del contratto di un solo anno.Calciomercato Zlatan è quindi pronto a rinnovare e lo farà senza andare a guadagnare cifre esose: a quanto pare, infatti, il suo ingaggio sarà di 1-1.5 milioni di euro più l’aggiunta di alcuni bonus legati al raggiungimento di determinati ...

