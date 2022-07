Milan | Braglia snobba Dybala | “Non serve a Pioli | lo vedo al Psg”

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, #Braglia snobba #Dybala: “Non serve a #Pioli, lo vedo al @PSG_inside' #PSG #Calciomercato #ACMilan… - giusyoni : RT @TUTTOJUVE_COM: Braglia a TMW Radio: 'Dybala non serve al Milan. Zaniolo? La Juve sarebbe l'ambiente giusto' - sportli26181512 : TMW RADIO - Braglia: 'Dybala non serve al Milan': L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha pa… - TUTTOJUVE_COM : Braglia a TMW Radio: 'Dybala non serve al Milan. Zaniolo? La Juve sarebbe l'ambiente giusto' - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 3 Luglio 1977 #CoppaItalia - Finale Domenica 3 Luglio 1977 #SanSiro, #Milano #MILAN - #INTER 2-0 Ret… -

"Vogliamo chiudere al meglio, vogliamo ben figurare sapendo che troveremo unmolto motivato. ... Era il "Ricci" la casa ai tempi della C2, ma anche della C1, quindi il "" per i cinque anni ...... come il Gianni Rivera nel giorno della stella del, per convincere i tifosi a non invadere il ... Dopo il fallimento era stata sospesa la manutenzione straordinaria e ordinaria del. Lo ...Simone Braglia, ex portiere, ha messo in dubbio la voglia della famiglia De Laurentiis di tenere il Napoli: 'Sembra che stiano abbandonando la barca'.L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Napoli, si parla di una mega-offerta per Osimhen: "Io più che parlare della cessione, mi chiederei quanto la proprietà voglia t ...