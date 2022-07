Milan, adesso è ufficiale: Origi è un nuovo giocatore rossonero (Di martedì 5 luglio 2022) Divock Origi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante belga, ex Liverpool, si è legato al club meneghino attraverso un contratto quadriennale da 3.5 milioni di euro più bonus; un’operazione, l’ennesima convincente, targata Maldini-Massara, una coppia di mercato che ha fatto le fortune del Diavolo nel recente passato. Origi si aggiunge dunque a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic per completare il reparto dei centravanti; a differenza del francese e dello svede, due veri e propri arieti, il calciatore belga è più dinamico e non disdegna lo scatto in profondità per far male alle difese atleticamente più pronte. Primo vero colpo ufficiale del mercato estivo per il Milan, che si è quindi assicurato Origi per l’attacco; non solo gol, ma ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Divockè ufficialmente undel. L’attaccante belga, ex Liverpool, si è legato al club meneghino attraverso un contratto quadriennale da 3.5 milioni di euro più bonus; un’operazione, l’ennesima convincente, targata Maldini-Massara, una coppia di mercato che ha fatto le fortune del Diavolo nel recente passato.si aggiunge dunque a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic per completare il reparto dei centravanti; a differenza del francese e dello svede, due veri e propri arieti, il calciatore belga è più dinamico e non disdegna lo scatto in profondità per far male alle difese atleticamente più pronte. Primo vero colpodel mercato estivo per il, che si è quindi assicuratoper l’attacco; non solo gol, ma ...

